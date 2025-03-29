МЧС сообщило об индексации выплат для пострадавших в ЧС

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что 1 апреля размер выплат пострадавшим в ЧС будет увеличен на 4,5%. Он уточнил, что под индексацию подпадают как единоразовая финансовая, так и материальная помощь.

«В этом году решено проиндексировать размеры выплат на 4,5%. Увеличенные выплаты будут начисляться пострадавшим, начиная с 1 апреля текущего года»,— приводит слова Александра Куренкова пресс-служба МЧС.

В сообщении ведомства указано, что единовременная матпомощь составит 15,6 тыс. руб., при частичной утрате имущества первой необходимости — 78,3 тыс. руб., при полной утрате — 156,7 тыс. руб., выплаты родственникам погибших — 1,56 млн руб. Размер выплат за вред здоровью будет варьироваться от 313,5 тыс. до 627 тыс. руб. в зависимости от тяжести.