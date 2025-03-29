Телефонные мошенники стали угрожать изъятием домашних животных

Роскачество предупредило, что телефонные мошенники стали представляться сотрудниками жилищной инспекции. В разговоре они узнают количество домашних животных в квартире и угрожают их изъятием за якобы превышение лимита.

«На фоне паники из-за возможного ограничения на содержание домашних животных в квартирах россияне столкнулись с новой волной мошеннических звонков. Злоумышленники представляются сотрудниками "жилищной инспекции", обзванивают россиян и вымогают деньги, угрожая изъятием питомцев, якобы "превышающих лимит", установленный несуществующим законом"»,— сообщило Роскачество «РИА Новости».

Для убедительности мошенники пересылают правила, которые якобы опубликованы на «Госуслугах». Ссылка ведет на фишинговую страницу, через которую злоумышленники могут украсть персональные данные. При этом чаще всего мошенники требуют моментального перевода денег на их счет для «оформления разрешения» на проживание домашних животных в квартире.