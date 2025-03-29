Концерты рок-групп «Слот» и «Чайф» и шоу DS Crew

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Когда симфонический оркестр Lux Aeterna сыграет шедевры Антонио Вивальди, где пройдет показ мюзикла «Кабаре» и выступление этнического музыканта Gurude. Эти и другие мероприятия в афише «Ъ-Сибирь».

29 марта (суббота)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: © Roy Export Company Establishment, предоставлено NBC Photographie, Париж Фото: © Roy Export Company Establishment, предоставлено NBC Photographie, Париж

В Музее документального кино состоится показ фильма «Навигатор» — черно-белой немой комедия 1924 года, поставленной Бастером Китоном. Показ будет сопровождать живая музыка в исполнении заслуженного артиста России, пианиста Геннадия Пыстина. Начало в 15:00.

30 марта (Воскресенье)

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В лофт-парке «Подземка» выступит альтернативная рок-группа «Слот». В музыкальном составе коллектива в прошлом году произошло изменение — на место солистки Дарьи Ставрович пришла Дарья Равдина. «"Есть девушки в русских селениях" и четвертая по счету вокалистка группы тоже станет нашим сильным звеном»,— анонсировал предстоящее выступление основатель группы Игорь Кэш. Начало в 19:00.

31 марта (Понедельник)

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В ДК Железнодорожников симфонический оркестр Lux Aeterna представит программу «Шедевры Вивальди» под руководством дирижера Вячеслава Шалдышева. Гости услышат лучшие произведения Антонио Вивальди. Начало в 19:00.

1 апреля (Вторник)

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На сцене ДК Железнодорожников выступит рок-группа «Чайф». Концерт посвящен юбилейной дате — 40 лет на сцене. «Эта круглая цифра вмещает гораздо больше, чем любой рассказ о группе. И гораздо лучше об этой дате может сказать юбилейный концерт»,— говорится в заявлении организаторов выступления. Начало в 19:00.

2 апреля (Среда)

В киноконцертном зале им. Маяковского выступит танцевальный коллектив DS Crew. Шоу артистов сочетает хореографию и необычные световые и звуковые решения. DS Crew получил известность в 2022 году после победы в проекте «Новые танцы на ТНТ». Начало в 17:00.

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В кинотеатре Победа» состоится спецпоказ документального фильма Вадима Махорова «Полюс: Мечта о Севере». Картина посвящена путешествию на атомном ледоколе «50 лет Победы». После показа состоится встреча с режиссером, который расскажет о съемках фильма и ответит на вопросы. Начало в 19:00.

3 апреля (Четверг)

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

На сцене «Локомотив-Арены» выступит музыкант Алексей Чумаков. Программа «Акустика» включает как широко известные песни «Необыкновенная», «Тут и там», «Девочка, девушка, женщина», так и новые композиции. Начало в 19:00.

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В ДК Железнодорожников театр «Мьюзик-холл» покажет мюзикл «Кабаре» с Анастасией Стоцкой в главной роли. История мюзикла началась в 1966 году. Тогда «Кабаре» впервые поставили на Бродвее. В основе сюжета лежит история Салли Боулз, молодой английской певицы, которая живет в Берлине 30-х годов, и ее бурных отношений на фоне набирающего политическую силу фашизма. Начало в 19:00.

4 апреля (Пятница)

В концертном зале «Евразия» выступит этнический музыкант Gurude (Руслан Ивакин) c программой «Таежные сны». Он исполнит песни на языках коренных народов — хакасском, саамском и других. В 2022 году Gurude вошел в топ-шесть лучших этнических исполнителей России. Начало в 19:00

Александра Стрелкова