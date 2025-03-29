Панама аннулировала регистрацию 107 подсанкционных судов
Морское управление Панамы аннулировало регистрацию 107 судов под флагом Панамы, которые находятся под международными санкциями. Процесс отмены регистрации для еще 18 судов продолжается.
Как уточнило управление, решение принято в соответствии с указом президента Панамы. «Мера гарантирует, что ни одно судно или судовладелец, связанный с незаконной деятельностью, не будет работать под панамским флагом»,— говорится в сообщении ведомства.
Какие именно суда лишись регистрации, Морского управления Панамы не сказано. Там уточнили, что они находились в санкционных списках США, ЕС и Великобритании.