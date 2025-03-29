Пензу хотят озеленить за 31 миллион рублей до конца октября

Управление ЖКХ Пензы планирует озеленить территорию города за 30,76 млн руб. Соответствующий аукцион проходит на портале «ЕИС Закупки».

Согласно техническому заданию, поставщику до 31 октября текущего года предстоит посадить саженцы деревьев в количестве 91 штук на 12 улицах областного центра. По девяти адресам появятся кустарники в количестве 4,4 тыс. штук, а еще по десяти — 21 тыс. саженцев многолетних растений.

К исполнению контракта подрядчику требуется приступить 1 июня. Победителя конкурса определят 10 апреля.

Нина Шевченко