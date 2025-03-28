Евгений Пергун проинспектировал строительство главного коллектора в Краснодаре

Вице-губернатор Кубани Евгений Пергун совместно с заместителем главы Краснодара Максимом Онищенко проинспектировал ход строительства второй очереди 20-го коллектора в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Проект действительно масштабный, грандиозный и крайне важный для кубанской столицы. Рассчитываем, что после завершения строительства проблема в этой части города будет решена»,— отметил господин Пергун.

Строительные работы стартовали в сентябре 2024 года. Подрядчик уже проложил свыше семи километров трубопровода, что на 2,3 км превышает запланированный объем. В текущем году предстоит уложить еще 10 км и возвести три канализационно-насосные станции.

Компания «Союздонстрой» планирует завершить объект в апреле 2026 года. По контракту срок окончания строительства — март 2027 года. Сейчас специалисты готовят котлованы и монтируют сваи для строительства канализационно-насосных станций. Работы проводятся методом микротоннелирования, а также открытым способом. На объекте задействовано 70 единиц техники и 135 специалистов.

Трасса коллектора пройдет от ул. им. Героя Яцкова по улицам Западно-Кругликовской, Батуринской, переулку Топольковому, улицам им. Петра Метальникова, Ростовское Шоссе, Яхонтовой и имени Дзержинского до Западного Обхода.

Финансирование осуществляется из федерального, краевого и местного бюджетов. Полная мощность коллектора составит 150 тыс. куб. м в сутки.

Анна Гречко