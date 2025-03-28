В районе Джубги ликвидировали лесной пожар на площади 1,5 га
В районе Джубги спасатели ликвидировали лесной пожар, охвативший около 1,5 га. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сигнал о задымлении в Лермонтовском участковом лесничестве поступил в диспетчерскую службу 28 марта в 12:25 по мск. На место оперативно направили пожарные бригады Джубгского филиала. К 14:30 распространение огня удалось локализовать, а к 19:00 пожар был полностью потушен.
Причины возгорания выясняются. По предварительным данным, причиной могло стать нарушение правил пожарной безопасности. Лесопожарный центр напоминает, что разведение костров и выжигание травы вблизи лесных территорий запрещено и может повлечь административную или уголовную ответственность.