«Т Плюс» требует признать банкротом энгельсское «Мул-авто» из-за долга в 10 млн

Арбитражный суд Саратовской области отклонил иск ПАО «Саратовэнерго» о банкротстве энгельсского ООО «Мул-Авто». Заявление было подано 12 августа 2024 года, но до конца разбирательства долг в 6,2 млн руб. был погашен, передает информагентство «Общественное мнение».

Однако 23 декабря минувшего года ПАО «Т Плюс» подал иск о банкротстве той же компании. По данным энергетиков, задолженность ООО «Мул-Авто» перед ними составляет 9,36 млн руб.

«Мул-Авто» неоднократно упоминалась в СМИ. В прошлом году государственная жилищная инспекция Саратовской области организовала проверку по жалобам жильцов дома №5а по ул. Менделеева в Энгельсе, где были выявлены серьезные нарушения содержания общего имущества — на стенах дома появились трещины. Также прокуратура области сообщала, что в феврале 2025 года в доме №15 по ул. Ломоносова, находящимся под управлением данной компании, рухнул лестничный пролет на первом этаже. В связи с этим региональное управление СКР возбудило уголовное дело.

Ранее «Ъ - Средняя Волга» писал, что в отношении директора «Мул-Авто» Иржана Уталиева возбуждено уголовное дело. Поводом стало причинение ущерба в 4 млн руб. ресурсоснабжающей организации.

Нина Шевченко