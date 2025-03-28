На Урале задержали партию из 34 тыс. инкубационных яиц

В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Челябинск задержана партия инкубационного яйца бройлеров без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным ведомства, 25 марта был остановлен грузовик, в котором перевозилось более 34 тыс. штук инкубационного яйца.

«По словам перевозчика, отправителем груза является ООО «Чебаркульская птица» и продукция следует в Пермский край, в адрес индивидуального предпринимателя»,— сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Собственнику груза выдано предостережение. Информация о нарушении направлена в правоохранительные органы, ветеринарную службу Свердловской области и управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Полина Щуцкая