Американские индексы упали после публикации данных по инфляции

Сегодня, 28 марта, ключевые американские индексы снизились после открытия торгов: Dow Jones — на 1,4%, S&P 500 — на 2%, NASDAQ — на 2,7%. Это стало реакцией на публикацию данных, свидетельствующих о том, что инфляция остается на довольно высоком уровне, а потребительские расходы при этом замедляются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бюро экономического анализа сегодня сообщило, что потребительские расходы населения (personal consumption expenditures, PCE) выросли в феврале на 0,4% в сравнении с январем, составив $87,8 млрд. Аналитики прогнозировали рост на 0,5%. Индекс потребительских цен, подсчитанный с учетом PCE, вырос в феврале на 0,3% за месяц и на 2,5% за год. Эти показатели оказались чуть выше прогнозов аналитиков.

Также сегодня Мичиганский университет опубликовал регулярный опрос, из которого следует, что потребительские настроения американцев ухудшились в марте, так как они беспокоятся по поводу инфляции, собственного дохода и возможности потерять работу. Опрошенные ожидают, что инфляция в долгосрочной перспективе достигнет 4,1% — рекорд для таких опросов с 1993 года.

«Данные по США лишь воспламеняют страх стагфляции. Высокая инфляция и замедление потребительских расходов — вот тенденции, которые, скорее всего, усилятся в условиях агрессивных действий Дональда Трампа в отношении пошлин и сокращения правительственных расходов»,— считает экономист банка ING Джеймс Найтли.

Яна Рождественская