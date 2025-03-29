Более 8 тысяч ИП мигрировали в Удмуртии за низкими ставками по УСН в 2024 году

Более 8 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП) и 220 юридических лиц мигрировали в Удмуртию из других регионов РФ с целью получения налоговых преференций по УСН, сообщает пресс-служба УФНС по республике. Заместитель руководителя регионального налогового управления Александр Матвеев отметил, что смена места жительства и регистрации бизнеса не всегда связана с намерением вести бизнес в регионе, а может свидетельствовать о фиктивной миграции коммерсантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В налоговой службе напомнили, что компании и ИП, мигрировавшие в Удмуртию в 2025 году из других субъектов РФ, где ставки по УСН больше 1 и 5% на «доходы» и «доходы минус расходы» соответственно, не могут применять пониженные ставки в течение трех лет с момента регистрации в республике.

В декабре 2024 года «Ъ-Удмуртия» писал, что Госсовет республики принял законопроект о расширении и продлении льготных ставок в 1-5% по УСН до 2030 года. Теперь ими смогут воспользоваться бизнесмены-участники СВО, малые технологические компании и предприятия, осуществляющие инвестиции в технопарки и логистические центры. Эксперты сомневались, что нововведения приведут к существенному притоку предпринимателей, и высказывали опасения, что льготы военнослужащих могут использоваться для фиктивной регистрации бизнеса.

Подробнее об этом читайте в материале «Вам и УСНилось».