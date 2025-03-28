«Молот» одержал первую победу в противостоянии в плей-офф с «Челметом»

Хоккеисты «Молота» в третьем матче серии плей-офф 1\8 финала ВХЛ на своем льду обыграли ХК «Челмет». Встреча завершилась со счетом 3:2. Гости первыми сумели отличиться, когда через двадцать секунд после начала поединка были удалены сразу два хоккеиста «Молота». Отыгралась пермская команда уже после перерыва. В начале Максим Кицын реализовал большинство, а затем гол забил Владимир Михасенко. В третьем периоде Павел Синявский упрочил лидерство «Молота», но гости тут же восстановили статус кво. В конце матча челябинцы играли в большинстве, а затем еще заменили вратаря на шестого полевого игрока, но подопечные Евгения Попихина выстояли.

Таким образом, счет в серии плей-офф до четырех побед стал 2:1 в пользу «Челмета». В воскресенье команды проведут в Перми очередную встречу.