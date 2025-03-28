Университет Татарстана разработал дрон для доставки грузов на расстоянии до 17 км

Инженеры Центра беспилотных авиационных систем Университета Иннополис при Центре компетенций НТИ разработали беспилотник для перевозки грузов весом до 4 кг на расстояние до 17 км. Об этом рассказали в пресс-службе вуза Татарстана.

В ходе испытаний беспилотник с установленным контейнером на борту доставил документы от производственной площадки университета до главного корпуса. На обратном пути дрон привез еду и напитки из кафе вуза. Полет в обе стороны на расстоянии 2 км занял 4 минуты. Скорость беспилотника составляет 15 м/с.

Для вызова дрона используется специальный Telegram-бот, после чего устройство летит по маршруту, ранее установленному оператором. Он также контролирует взлет и посадку беспилотника. Контейнер для груза сбрасывается автоматически.

Руководитель Центра беспилотных авиационных систем Университета Иннополис Дмитрий Девитт сообщил, что ближе к лету автоматизированную доставку планируют запустить по всему городу.

Диана Соловьёва