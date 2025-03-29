Край звал и причал

Региональные минтранс и минимущество в суде добиваются передачи из федеральной в краевую собственность грузового причала в Перми, вертикальной набережной в Чайковском и здания профучилища в краевой столице. Иски поданы к теруправлению Росимущества в Пермском крае, которое выставило на торги перечисленные объекты недвижимости. Передачу гидротехнических сооружений в ведомстве обосновывают обязанностями региональных властей по обслуживанию населения водным транспортом. Здание профтехучилища, ранее принадлежавшее Пермскому краю, власти хотят вернуть, так как оно не используется для образовательных целей.



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Два региональных министерства в судебном порядке оспаривают у теруправления Росимущества в Пермском крае право собственности на три объекта недвижимости: грузовой причал в Перми, причальную стенку в Чайковском и здание профтехучилища на ул. Розалии Землячки, 11, в Перми, которые федеральное ведомство выставило на продажу. Согласно картотеке Арбитражного суда Пермского края, с 24 по 27 марта к теруправлению подано пять исковых заявлений: три из минтранса Пермского края и два от регионального минимущества.

По данным «Ъ-Прикамье», краевые власти узнали о планах Росимущества продать эту недвижимость и выступили против. Одним из исков минтранс требует признать право собственности Пермского края на грузовой причал городского района на Решетниковском спуске, 1. Протяженность причала составляет 165,4 пог. м. В ведомстве полагают, что объект подлежит безвозмездной передаче из федеральной в региональную собственность согласно возложенным на краевое правительство функциям по организации обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах региона. По ходатайству министерства суд 26 марта принял обеспечительные меры, запретив Росимуществу до принятия решения по спору продавать причал и регистрировать переход имущественных прав на него. Детали второго иска минтранса к Росимуществу не раскрываются.

Третьим заявлением ведомство хочет обязать Росимущество передать из федеральной в региональную собственность вертикальную набережную стенку в Чайковском, на ул. Мира, 1, протяженностью 323 м. В материалах дела указано, что ранее минтранс обращался в Росимущество с запросом о передаче набережной стенки в краевую собственность. Это обосновывалось необходимостью восстановить объект и использовать его как причальную инфраструктуру для обслуживания населения внутренним водным транспортом. Отвечая на запрос министерства, теруправление сообщило, что направило в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом запрос об исключении причала из прогнозного плана приватизации и последующей его передаче в собственность Прикамья. Ответ на запрос минтранса так и не поступил, зато Росимущество выставило гидротехническое сооружение на торги. Суд также удовлетворил ходатайство об обеспечении иска.

Сведений о сути двух исков минимущества к теруправлению Росимущества в картотеке суда тоже нет. Известно, что по одному из споров ведомство также подало заявление об обеспечении иска, а вторым заявлением министерство взыскивает с федеральной госструктуры 25 тыс. руб.

Спорная недвижимость — причалы и здание профтехучилища — выставлены Росимуществом на аукцион на электронной площадке torgi.gov.ru, их итоги должны подвести весной. Объявления о продаже недвижимости опубликованы также на сайте «Авито». Согласно этим ресурсам, начальная цена причала в Перми составляет 8,1 млн руб. Объект является частью так называемого городского грузового района, который входит в состав пермского порта. Стоимость набережной стенки в Чайковском на торгах составляет 38,2 млн руб. В 2022 году Росимущество уже выставляло на аукцион причалы в Перми и Чайковском вместе с другими гидротехническими сооружениями региона. Тогда причал на Решетниковском спуске, построенный в 1963 году, продавался за 6 млн руб., а в вертикальная набережная в Чайковском — за 19,9 млн руб.

Историческое здание профтехучилища на ул. Розалии Землячки, 11, имеет площадь 4,5 тыс. кв. м, а участок под ним — 5,6 тыс. кв. м. Здание с обременением — оно находится в границах выявленного объекта культурного наследия достопримечательного места «Городские горки». Начальная стоимость всего актива — 96,3 млн руб. Раньше в нем находился лицей №3. Более десяти лет назад строение собирались передать пермскому филиалу Высшей школы экономики для возведения общежития, но, по данным 2ГИС, сейчас оно пустует. О продаже здания профучилища и планах региональных властей вернуть здание писали недавно пермские СМИ.

Касательно здания профтехучилища в минимуществе региона отметили, что ранее здание и земельный участок по ул. Розалии Землячки, 11, находились в собственности Пермского края. По акту приема-передачи они были переданы в федеральную собственность для образовательных целей. «Ввиду отсутствия какой-либо образовательной деятельности в здании, на сегодняшний день министерством направлено исковое заявление в адрес ТУ Росимущества Пермского края. МИГД полагает, что имущество подлежит передаче (возврату) в собственность Пермского края и что объекты, предназначенные для целей образования, не должны продаваться в частные руки»,— заявили в ведомстве.

«Исковые заявления выглядят скорее как попытка региональных властей обратить внимание на существующую проблему и невозможность достичь договоренности с представителями Росимущества. Едва ли такой спор между региональными властями и Росимуществом может быть разрешен в судебном порядке»,— рассуждает партнер практики «Недвижимость и строительство» юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков. Эксперт также обращает внимание, что в определении о принятии искового заявления минтранса суд предложил истцу уточнить правовые основания требований. Если право федеральной собственности на гидротехнические объекты было зарегистрировано по результатам передачи имущества Пермским краем в рамках установленной процедуры, то обосновать требование о признании права собственности на спорный объект за региональными властями в связи с его нецелевым использованием Росимуществом представляется нетривиальной задачей, добавляет юрист.

Евгения Ахмедова