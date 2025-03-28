В Черноземье 29 марта будет облачно и дождливо, от +1°С до +13°С

В субботу, 29 марта, в Черноземье прогнозируется облачная погода, а в половине регионов — дожди. Температура будет варьироваться от +1°С до +13°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется облачность, а температура составит до +4°C. Днем ожидается облачность с прояснениями, до +13°C.

В Воронеже в течение суток синоптики обещают облачную погоду и небольшой дождь. Ночью температура составит до +4°C. Днем — до +10°C.

В Курске ночью ожидается облачность с прояснениями при температуре до +4°C. Днем будет облачно, без осадков, до +11°C.

В Липецке в течение суток будет облачно и дождливо. Ночью температура составит до +1°C. Днем — до +12°C.

В Орле ночью синоптики обещают переменную облачность при температуре до +1°C. Днем прогнозируют облачность с прояснениями. Температура поднимется до +12°C.

В Тамбове в течение суток прогнозируется облачность и небольшой дождь. Ночью — до +2°C. Днем воздух прогреется до +11°C.

Егор Якимов