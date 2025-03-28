Два путепровода соединят улицы Тихорецкую и Володарского в Краснодаре

В Краснодаре в 2025 году начнется строительство транспортной развязки между улицами Тихорецкой и Володарского. Проект предусматривает возведение двух путепроводов. Об этом в эфире «Радио Краснодар» сообщила заместитель главы города Надежда Панаетова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара

В рамках программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» также запланирован ремонт участка по улице Кузнечной от Володарского до Красной протяженностью 2,4 км с обновлением тротуаров по обеим сторонам от ул. Красной до Садовой.

Кроме того, будут завершены строительно-монтажные работы на ул. Старокубанской на отрезке от Новой до Воронежской. По словам Надежды Панаетовой, протяженность дорожного объекта составит 2,8 км.

Анна Гречко