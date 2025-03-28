«Повод для оптимизма остается»

Москва и Киев обвинили друг друга в нарушении моратория на удары по энергетическим объектам. В Кремле заявили, что оставляют за собой право аннулировать достигнутые договоренности. Накануне Владимир Путин предложил передать Украину под внешнее управление ООН по причине нелегитимности ее руководства. Ранее подобная инициатива не озвучивалась. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает происходящее ответом России на выпады в ее адрес со стороны Владимира Зеленского и европейских лидеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Владимир Путин заявил о том, что не только президент Зеленский, полномочия которого истекли, но и вся нынешняя вертикаль власти Украины не является законной. Поскольку нелегитимный глава государства назначает руководителей на местах. В результате подписывать с такой страной какие-либо соглашения крайне рискованно, поскольку она всегда может отказаться от взятых на себя обязательств. Выход — передать Украину под временное управление ООН и ряда стран с целью провести выборы и сформировать дееспособное правительство. Путин напомнил, что соответствующий международный опыт уже имеется: временная администрация под эгидой ООН вводилась, в частности, в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и частях бывшей Югославии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что это новое предложение и на консультациях с американцами не обсуждалось. Тем временем один из руководителей российской делегации Григорий Карасин сообщил, что прошедшие переговоры в Эр-Рияде были конструктивными, спокойными и не очень результативными. Однако встречи продолжатся, и прорыв еще вполне возможен.

Фондовый рынок РФ отреагировал снижением. Действительно, так может показаться, что переговорный процесс, скажем мягко, застопорился. Тем более что Песков также заявил о том, что Российская Федерация оставляет за собой право выйти из моратория на удары по энергетическим объектам соседней страны, поскольку украинская сторона его нарушает. Кроме того, ЕС не собирается возвращать Россельхозбанк в систему SWIFT, а это значит, что договоренности по обеспечению безопасности в Черном море остаются под большим вопросом.

Что же все это может означать? Гадать по традиции не будем. Обратимся к фактам. Днем ранее в Париже прошел саммит «коалиции желающих». Речь там шла в том числе о введении западных военных контингентов на Украину. Москва против этого категорически возражает. Владимир Зеленский много общался с прессой и в ходе этого общения допустил немало, скажем так, нелицеприятных высказываний в адрес России и лично ее президента. Он также подтвердил, что согласился на прекращение огня только лишь для того, чтобы выставить Кремль в негативном свете. Доказать, что РФ на самом деле никакого перемирия не хочет.

И вот, возможно, мы наблюдаем российский ответ. Зеленского за столом переговоров видеть не хотят, а Украину сравнивают с Восточным Тимором и Новой Гвинеей.

Можно предположить, что Путин шлет Трампу сигнал, мол, с Зеленским дело иметь невозможно. Давайте его заменим, а потом поговорим конструктивно. К слову, он и о команде Белого дома тоже не очень лестно накануне отзывался. В общем и целом Владимиру Александровичу рекомендуют быть осмотрительней в комментариях. Тем более в то время, когда идут переговоры, а ситуация на линии фронта явно не в его пользу. Такой же сигнал адресован, возможно, и Европейскому союзу. Как бы то ни было, не все еще пропало, повод для оптимизма остается. Пусть и небольшой.

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Дмитрий Дризе