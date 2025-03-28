В Татарстане создали региональный проектный офис по развитию кадров в туризме

В Татарстане создали региональный проектный офис по развитию кадрового потенциала в сфере туризма и гостеприимства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане создали региональный проектный офис для развития кадров в туризме

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Татарстане создали региональный проектный офис для развития кадров в туризме

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Офис будет работать при Правительстве республики. Задачей членов офиса является разработка «дорожной карты» по развитию кадрового потенциала туристической отрасли в течение месяца.

Руководство проектным офисом возложено на министра экономики республики Мидхата Шагиахметова. Его заместителем назначен председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов, а секретарем стала заместитель председателя комитета Анастасия Софьина. Всего в состав офиса вошли 23 человека.

Артём Дергунов