В Татарстане создали региональный проектный офис по развитию кадров в туризме
В Татарстане создали региональный проектный офис по развитию кадрового потенциала в сфере туризма и гостеприимства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.
В Татарстане создали региональный проектный офис для развития кадров в туризме
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Офис будет работать при Правительстве республики. Задачей членов офиса является разработка «дорожной карты» по развитию кадрового потенциала туристической отрасли в течение месяца.
Руководство проектным офисом возложено на министра экономики республики Мидхата Шагиахметова. Его заместителем назначен председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов, а секретарем стала заместитель председателя комитета Анастасия Софьина. Всего в состав офиса вошли 23 человека.