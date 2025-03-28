В Перми организацию выставки трофейной техники НАТО оценили в 4,4 млн рублей

В Перми объявлен электронный аукцион на оказание комплекса услуг по перевозке, погрузке, разгрузке и установке трофейной техники стран НАТО. Соответствующая информация была размещена на сайте госзакупок 27 марта. Начальная цена контракта составляет 4,4 млн руб. Ранее сообщалось, что выставка трофейной техники откроется в краевой столице в мае. Экспозиция пройдет в рамках празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Согласно техническому заданию, трофейную технику необходимо транспортировать из Уфы и доставить на парковку ТРК «СпешиLove». Срок оказания услуг — до 5 декабря 2025 года. Всего в списке единиц техники десять наименований, включая БМП Bradley, БМП Marder-1A3, БТР М113, бронетранспортеры FV103 Spartan, VAB, бронеавтомобили Kirpi, HMMWV, MaxxPro, «Козак» и Roshel Senator.