В выходные на Кубани прогнозируют дожди и температуру до +25°C

На Кубани в выходные 29 и 30 марта ожидаются дожди, сильный ветер и повышение температуры воздуха до +25°C. По данным Краснодарского ЦГМС, утром и днем местами в регионе прогнозируется небольшой дождь, в некоторых районах возможен туман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В среднем по краю ночная температура составит от +6°C до +13°C, дневная достигнет +20...+25°C. В районе Новороссийска синоптики прогнозируют шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. В отдельных муниципалитетах возможен сильный дождь с грозой.

В Краснодаре ночью температура воздуха составит +9...+11°C, днем воздух прогреется до +21...+23°C. Возможны порывы ветра до 11 м/с и небольшой дождь.

На черноморском побережье в выходные ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами прогнозируется кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +9-14°C, днем в субботу +19...+24°C, в воскресенье температура снизится до +15...+20°C.

Нурий Бзасежев