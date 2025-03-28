На технику для расчистки кубанских рек за три года направили 650 млн рублей
Администрация Краснодарского края за последние три года выделила 650 млн руб. на приобретение специальной техники для расчистки речных русел, а в 2025 году планируют направить дополнительно 105 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
На эти средства приобрели более 50 единиц техники: земснаряды, экскаваторы, бульдозеры и самосвалы. Кубанские власти планируют расчистить более 16 км русел рек Адерба, Андрюки, Абин, Шапарка, Адегой, Мокрянка, Догуаб, а также Чапаевское гирло на Ахтарском лимане.
Кроме того, Краснодарский край получит 116 млн руб. из федерального бюджета на расчистку семи участков рек в Геленджике, Горячем Ключе и Туапсинском округе. Работы охватят 24 километра.
По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, всего на территории края протекает почти 8 тыс. рек общей протяженностью порядка 30 км. Расчистку проводят для предупреждения заторов, представляющих особую опасность в период весенних паводков и при залповых дождях.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Краснодарского края планировали расчистить 18,4 км русел рек в 2024 году. Работы намечались в Горячем Ключе, Сочи, а также в Отрадненском, Каневском, Динском, Калининском и Туапсинском районах.