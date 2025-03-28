Сегодня железнодорожники провели День машиниста во всех локомотивных депо
28 марта на железных дорогах страны отметили День машиниста. На Северной магистрали во всех локомотивных депо от Ярославля до Воркуты были организованы торжественные встречи с участием машинистов, помощников машиниста, а также ветеранов. На мероприятиях наградили лучших работников. В этот день также состоялась церемония присяги машиниста для тех, кто впервые вступает в должность. 14 человек в присутствии коллег подтвердили свою готовность обеспечивать безопасное движение поездов.
Фото: Пресс-служба СЖД
Всего на Северной магистрали работают более 11 тыс. машинистов и помощников машиниста. Это локомотивные бригады, обслуживающие грузовое и пассажирское движение в дальнем и пригородном сообщениях, различные виды хозяйственного движения и маневровую работу, а также машинисты специальной железнодорожной техники. В коллективе машинистов и помощников машиниста на СЖД – 34 женщины.
ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога
Реклама