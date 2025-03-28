Ярославский губернатор подписал указ о весеннем призыве

В Ярославской области губернатор Михаил Евраев подписал указ «О проведении призыва граждан 1995-2007 годов рождения на военную службу в апреле – июле 2025 года». Соответствующий документ подписан 26 марта.

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Указом губернатора утверждается состав призывной комиссии Ярославской области, составы комиссий городских и муниципальных округов, порядок работы комиссий, перечень медучреждений, куда направляют призывников. Кроме того, органам местного самоуправления рекомендовано выделить помещения для работы призывных комиссий и организовать проведение торжественных проводов.

Весенний призыв начнется 1 апреля, а завершится — 15 июля.

Алла Чижова