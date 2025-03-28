В Ставрополе 3 апреля 33 школы перейдут на дистант из-за отключения воды

В Ставрополе с 3 апреля 33 школы перейдут на дистанционное обучение из-за временного отключения воды. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.

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Список учебных заведений, переходящих на удаленный формат, включает школы №6, 7, 11-24, 26-39, 42, 44-50, 54, 55 и кадетскую школу имени Генерала Ермолова.

Отключение воды запланировано с 22 часов 2 апреля до 17 часов 3 апреля. В этот период приостановят работу 50 детских садов, где могут возникнуть проблемы с водоснабжением. Мэр Иван Ульянченко отметил, что в случае необходимости детей будут принимать в другие дошкольные учреждения города.

Николай Аксенов