25 жителей Курской области вернулись в Россию с Украины

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 25 жителей Курской области, оказавшихся на Украине в результате боевых действий, вернулись в Россию. По ее словам, среди них много пожилых, в том числе две женщины 85 и 92 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Татьяны Москальковой Фото: telegram-канал Татьяны Москальковой

«Не передать словами, какое это счастье — видеть слезы радости на лицах людей. Месяцами родные не знали, где их близкие, волновались, молились за них, надеялись на чудо. И оно свершилось!» — написала госпожа Москалькова в Telegram-канале.

Накануне госпожа Москалькова сообщала, что всего на украинской территории находятся 72 жителя региона. Она поясняла, что 28 марта удастся забрать только 25 жителей, так как на остальных «не оформлены документы для пересечения границы». Аргумент украинской стороны она назвала «абсолютно надуманным».

С августа 2024 года с Украины в Россию вернулись 79 жителей региона. 22 ноября были перевезены 46 человек, среди которых было 12 детей, в том числе один новорожденный и один младше трех лет. 3 марта в Россию эвакуировали 33 человека, в основном детей и пожилых людей. Девять из них были отправлены в медучреждения региона.

Полина Мотызлевская