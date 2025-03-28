В Ростовской области два месяца разыскивают пропавшего жителя хутора Россошь

В Ростовской области без вести пропал 62-летний Алексей Ермаков. Родные ищут его уже около двух месяцев, сообщили в поисковом отряде «Лиза Аллерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Лиза Алерт Ростовской области» Фото: «Лиза Алерт Ростовской области»

Алексей Ермаков ушел из дома в хуторе Россошь Тарасовского района 23 января и с тех пор не выходил на связь. Забрав тревогу, его семья обратилась в полицию, а волонтеры присоединились к поискам.

Рост пропавшего — 182 см, он плотного телосложения, седые волосы и серо-голубые глаза. Одежда, в которой он ушел, неизвестна.

О местонахождении Алексея Ермакова необходимо сообщить по номеру 8 (800) 700-54-52.

Тат Гаспарян