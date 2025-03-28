В Ростовской области на 30% увеличилось число ДТП по вине водителей автобусов

В Ростовской области с начала года зафиксировано увеличение числа ДТП по вине водителей автобусов. Об этом сообщает портал Rostov.ru со ссылкой на начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД региона Олега Богуна.

Как сообщает портал, по вине водителей автобусов произошло 13 аварий, в которых пострадали 13 человек.

Также наблюдается рост числа ДТП, совершенных водителями со стажем менее двух лет. За этот период зафиксировано 17 таких происшествий, в которых получили травмы 27 человек, один из них погиб.

Всего с начала года в Ростовской области произошло 316 ДТП, в которых погибли 54 человека и пострадали 382.

Сергей Иванов