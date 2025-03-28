Семью нижегородцев вернули в Россию из Киевской области

Супруги из Нижегородской области, оказавшиеся после начала СВО в Украине, воссоединились с семьей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 28 марта 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: с сайта уполномоченного по правам человека в РФ Фото: с сайта уполномоченного по правам человека в РФ

Сегодня на белорусско-украинской границе провели мероприятия по воссоединению четырех семей из России и Украины, по две с каждой стороны.

Двое возвращенных граждан — нижегородцы. К российскому омбудсмену обратился житель Нижегородской области, который рассказал, что его сын вместе с супругой гостили у родственников в Киевской области Украины, когда началась специальная военная операция. Путь домой для них оказался отрезан. Кроме того, у нижегородца истек срок действия как российского, так и загранпаспорта, а в 2024 году прогрессирующее заболевание печени потребовало регулярной очистки крови и срочной операции. Но на Украине он получить лечение не мог.

Галина Шамберина