Количество иностранных туристов на Ставрополье увеличилось на 25%

Ставропольский край все больше посещают иностранные туристы: в 2023 году регион принял более 140 тыс. гостей, а в 2024 году их число превысило 170 тыс. Об этом сообщил «Бизнес Журналу Юг» министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Для улучшения условий для иностранцев важно привлекать квалифицированных гидов-переводчиков. В настоящее время в федеральном реестре зарегистрировано два таких специалиста из Ставропольского края, что подчеркивает значимость этой работы.

«Количество путешественников, посетивших Ставрополье, министерство туризма и оздоровительных курортов анализирует, используя сервис "Большие данные". Мы изучаем регионы их прибытия и продолжительность пребывания, а также формируем "Облик туриста". Наблюдается тенденция к "омоложению" гостей. В связи с этим молодежный туризм является одним из приоритетных направлений развития в Ставропольском крае»,— рассказал министр.

Николай Аксенов