В Прикамье крупнейший производитель хлеба увеличил прибыль почти вдвое

АО «Покровский хлеб» опубликовало финансовые результаты за 2024 год. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль общества увеличилась на 83,5% с 333,5 млн до 612,2 млн руб. Выручка компании составила 4,7 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 21% (в 2023-м — 3,9 млрд руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Покровский хлеб» Фото: АО «Покровский хлеб»

Структура «Покровского хлеба» — ООО Производственное объединение «Первый хлеб» тоже раскрыла информацию о финансовых результатах за прошлый год. Так, выручка общества в 2024 году увеличилась на 17,7%, достигнув 752,5 млн руб. (в 2023-м — 638,9 млн руб.). При этом прибыль компании снизилась на 16% с 65,3 млн до 54,8 млн руб.

АО «Покровский хлеб» было зарегистрировано в июне 1994 года. Предприятие является крупнейшим производителем хлебобулочной и кондитерской продукции в Перми и в крае. Пост генерального директора компании с мая 2004 года занимает Алексей Сурулев.