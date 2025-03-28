Россия и Узбекистан обсудят промышленное сотрудничество на «Иннопроме»

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев обсудят вопрос промышленного партнерства двух стран на полях Международной выставки «Иннопром. Центральная Азия». Мероприятие пройдет с 28 по 30 апреля в Ташкенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы видим значительный потенциал в углублении промышленной кооперации между Россией и Узбекистаном, а также другими странами региона, а "Иннопром. Центральная Азия" является хорошей платформой для практической реализации этого потенциала. На выставке наши компании предлагают широкий спектр современных конкурентоспособных решений в различных отраслях экономики»,— отметил господин Мантуров.

Другим значимым событием выставки станет сессия, посвященная эффективным инструментам евразийской промышленно-экономической интеграции. В ней примут участие руководители ЕЭК, Минпромторга России, «Росхима», Альфа-банка и других влиятельных игроков на рынках Центральной Азии. Также в рамках «Иннопрома» планируется провести встречу по межрегиональному сотрудничеству. В качестве ее центральной темы назван бизнес-альянс регионов РФ и Узбекистана.

«Событие позволяет установить контакты между бизнес-сообществами наших стран и наладить продуктивный диалог. При этом в этом году мы видим особый потенциал для взаимодействия по ряду приоритетных направлений, в том числе: углубление промышленной кооперации, наращивание инструментариев совместного финансирования и углубление сотрудничества в области сельского хозяйства»,— рассказал Жамшид Ходжаев.

Международная выставка «Иннопром. Центральная Азия» ежегодно объединяет лидеров разных отраслей промышленности — от металлургии до IT и энергетики. Она пройдет в Ташкенте в пятый раз.