Жительница Перми, убившая беспомощного сына, пытается обжаловать приговор

Ирина Шатова, осужденная приговором Пермского краевого суда к 18 годам лишения свободы, подала апелляционную жалобу, сообщает Ura.ru. Напомним, 18 марта этого года она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Как установили следствие и суд, находясь в своей квартире, женщина убила своего 9-летнего сына. После Шатова поместила его тело в чемодан и вывезла на мусорную площадку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Через несколько дней она была задержана сотрудниками правоохранительных органов. В ходе следствия Ирина Шатова полностью признала вину, заявив, что после убийства сына хотела совершить суицид. На преступление она решила пойти из-за невозможности расплатиться с долгами. По данным «Ъ-Прикамье», осужденная считает приговор чрезмерно суровым.