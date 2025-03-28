В Шахтах возбудили дело о махинациях с жилищными сертификатами на 5,8 млн рублей

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества с жилищными сертификатами для переселенцев в Шахтах Ростовской области. Подозреваемая — 32-летняя женщина, которая с ноября 2023 года по февраль 2024 года предоставила поддельные документы для получения двух жилищных сертификатов на сумму более 2,9 млн руб. каждый, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Ростовской области Фото: СУ СКР по Ростовской области

Сертификаты были выданы для переселения лиц, зарегистрированных до 2022 года в Херсонской области. Мошенники использовали эти средства для покупки жилого дома, причинив ущерб государству на сумму свыше 5,8 млн руб.

Для расследования дела проведено 17 обысков в Ростовской области и Ставропольском крае. Изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжаются следственные действия для установления других участников преступной группы и возможных эпизодов их деятельности.

Тат Гаспарян