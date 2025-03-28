Суд арестовал счета кредиторов и бывших владельцев «Южуралмоста»

Управление ФНС России по Челябинской области подало в арбитражный суд региона заявление с требованием привлечь к субсидиарной ответственности ряд компаний и бывших топ-менеджеров банкротного АО «Южуралмост». В связи с этим наложен арест на их счета на общую сумму 560 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

Налоговая требует привлечь к субсидиарной ответственности по неисполненным обязательствам бывших акционеров «Южуралмоста» Сергея и Геннадия Вильшенко, Алексея Башаева, экс-руководителя компании Александра Зырянова, ООО «Урал-сервис-групп», ООО «Магистраль» и ООО «Ресурскомплектснаб». Перечисленные компании также входят в список кредиторов должника.

Вместе с заявлением УФНС подала ходатайство о принятии обеспечительных мер. В результате у «Урал-сервис-групп» и «Ресуркомплектснаба» арестованы автомобили, у Геннадия Вильшенко — недвижимость и земельные участки в Москве. Кроме того, у каждого из ответчиков арестованы деньги на счетах в пределах суммы 560,1 млн руб.

Суд принял заявление к рассмотрению. Судебное заседание состоится 12 мая 2025 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Заявление о признании АО «Южуралмост» банкротом подало в Арбитражный суд Челябинской области ООО «Урал-сервис-групп» в марте 2023 года. Заявленная сумма долга составила свыше 75,2 млн руб. Суд в мае того же года удовлетворил заявление, признав «Южуралмост» финансово несостоятельным, и открыл в отношении должника конкурсное производство. В дальнейшем суд также удовлетворил требования кредиторов на сумму более 27,5 млн руб.

Бывший директор «Южуралмоста» Алекандр Зырянов в конце февраля 2025 года был арестован по обвинению в присвоении почти 3 млрд руб. при заключении госконтрактов на ремонт и строительство дорог (по ч.4 ст.160 УК РФ). Его сообщниками, по данным правоохранительных органов, являются действующий и бывший министры дорожного хозяйства Челябинской области Алексей Нечаев и Дмитрий Микулик, еще один бывший руководитель «Южуралмоста» Константин Зарипов и экс-юрист бывшего учредителя компании Екатерина Краснихина.