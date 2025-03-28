Уголовное дело завели из-за мошенничества при ремонте Сеченовской ЦРБ

Прокуратура нашла нарушения при исполнении муниципального контракта по ремонту одного из зданий Сеченовской центральной районной больницы. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 28 марта 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Контракт на ремонт здания Верхнеталызинской участковой больницы заключили с ООО «ПСК-Восток» в октябре 2023 года за 11,8 млн руб. Заказчик заплатил за работу в полном объеме, однако фактически часть этих работ подрядчик не выполнил.

По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). О конкретных подозреваемых и сумме ущерба ведомство пока не сообщает.

Галина Шамберина