Ограбившему и убившему пенсионерку уфимцу грозит до 23 лет колонии

Гособвинитель во время прений в Верховном суде Башкирии запросил 23 года колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев уфимцу, обвиняемому в убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженном с разбоем и краже, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, осенью 2023 года подсудимый ножом убил пенсионерку, за которой присматривал. Из ее квартиры он похитил 4 тыс. руб. и скрылся. Незадолго до убийства, установил следователь, он украл у потерпевшей более 25 тыс. руб.

Майя Иванова