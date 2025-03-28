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Сочинский спортсмен стал победителем Первенства России по скалолазанию

Спортсмен из Сочи Севастьян Лунев одержал победу на Первенстве России по скалолазанию. Об этом сообщили в городском департаменте физкультуры и спорта.

Фото: департамент физической культуры и спорта Сочи

Фото: департамент физической культуры и спорта Сочи

Спортсмен, представляющий сочинскую СШ №12, на протяжении последних лет стабильно демонстрирует высокие результаты на федеральных турнирах, отметили в департаменте. В 2023 году он трижды выигрывал всероссийские соревнования, стал победителем чемпионата и первенства ЮФО и СКФО, а также занял четвертое место на чемпионате страны в дисциплине «боулдеринг». По итогам сезона ему было присвоено звание мастера спорта.

На достижениях скалолаза сказалась и работа его тренера Инны Диденко, добавили в департаменте.

Вячеслав Рыжков

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