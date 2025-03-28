Прокуратура Ставрополья выявила нарушения норм безопасности на 60 автозаправках

На 60 автозаправках в Ставропольском крае выявлены факты грубого нарушения правил промышленной и пожарной безопасности. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В результате проверок, прокуроры столкнулись с эксплуатацией автозаправок без лицензий, а также лицами, не прошедшими специального обучения.

«Распространены факты отсутствия на станциях средств пожаротушения. Зачастую используемые для хранения топлива емкости не зарегистрированы в реестре опасных производственных объектов, горючее хранится в наземных незакрепленных резервуарах. Выявленные в ходе проверки нарушения влекут за собой угрозу пожаров, взрывов, причинения вреда здоровью людей, а также окружающей среде», — отмечается в релизе.

В частности, выяснилось, что Труновском районе модульная газозаправочная установка с сосудом для хранения сжиженного газа в селе Безопасном эксплуатируется без лицензии, на учете в реестре опасных производственных объектов не стоит. Сотрудники надзорного ведомства приостановили ее работу до полного устранения нарушений.

В Михайловске житель Ставрополья без оформления документов, не обеспечив противопожарную безопасность, оказывал платные услуги по заправке автомобилей газовым топливом. В отношении него возбуждено уголовное дело об оказание опасных услуг (по ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Прокуратура края обещает проконтролировать фактическое устранение всех выявленных в ходе проверки нарушений.

Михаил Волкодав