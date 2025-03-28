В ДНР возобновят работу 16 детских садов и 19 школ

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что с 31 марта в регионе возобновят работу 16 детских садов и 19 школ. Речь идет об учреждениях, расположенных в Донецке, Макеевке, Ольгинке и Ясиноватой. Перевести на очный формат планируется еще более 200 школ и детсадов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

«Для нас это символичное событие, все больше детей возвращается к нормальной мирной жизни»,— написал господин Пушилин в Telegram-канале.

Он отметил, что из-за дефицита поваров не во всех учреждениях региона удается организовать для детей горячее питание. «Эту задачу решаем за счет поиска кадров и привлекаем подрядные организации»,— рассказал глава региона.

В январе господин Пушилин сообщал, что в очном режиме работу возобновили 476 школ, к очному обучению вернулись 116 тыс. школьников. После новогодних праздников работу также возобновили 430 детских садов (76% общего количества детских дошкольных учреждений). Глава региона говорил, что еще около 27 тыс. учеников смогут вернуться с дистанционного обучения, после того как обстановка «нормализуется».

Полина Мотызлевская