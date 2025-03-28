Сельским поселениям на Дону выделено 350 млн рублей на противопожарную технику

Более 350 млн руб. выделено сельским поселениям Ростовской области приобретение спецтехники для борьбы с пожарами, сообщил заместитель губернатора региона Сергей Бодряков на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сообщению агентства, на эти деньги закуплено 60 комплектов специальных машин на базе трактора. Техника применяется в процессе подготовки к пожароопасному сезону для очистки территории от сухой растительности, создания минерализованных полос и локализации ландшафтных пожаров муниципальными образованиями активно применяются 60 комплектов спецтехники на базе трактора с прицепным и навесным оборудованием, а также 87 комплектов пожарного оборудования на базе легкового автомобильного прицепа.

Как сообщалось ранее, в Ростовской области с 30 апреля вводится особый противопожарный режим. В этот период жителям региона запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность. Он будет действовать до октября 2025 года. По прогнозу властей, грядущий пожароопасный сезон «будет довольно сложный».

Сергей Иванов