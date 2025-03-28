Проект развития площадки Байкальского ЦБК оценивается в 40 млрд рублей

Стоимость развития территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) составит более 40 млрд руб., из которых половина — средства частных инвесторов. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней оцениваются в сумме более 11 млрд руб., сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ

Проект подразумевает строительство на территории бывшей промышленной площадки более 180 тыс. кв. м, в том числе более 75 тыс. кв. м жилья. Речь о кварталах малоэтажной застройки, включающей многоквартирные дома, таунхаусы и индивидуальные жилые дома. Также предполагается строительство гостиничных комплексов, общественных пространств и досугово-развлекательных объектов. Реализация проекта позволит создать около 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Программа социально-экономического развития Байкальска разработана в перспективе до 2040 года. Сейчас на территории ЦБК идет расчистка: снос аварийных и ремонт потенциально востребованных у инвестпроектов зданий и сооружений — всего около 200 объектов. На территории бывшего комбината также создан кампус, он должен стать центром событийного и гостиничного кластера на берегу Байкала.

«Безусловно, первостепенная задача — ликвидация накопленных отходов бывшего БЦБК, рекультивация и трансформация промышленной площадки комбината», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Байкальский ЦБК прекратил работу в 2013 году. Комбинат был построен в 1966 году на южном берегу Байкала и производил беленую целлюлозу. Предприятие было закрыто по решению федерального правительства: его долги на 1,75 млрд руб. выкупил ВЭБ.РФ.

Лолита Белова