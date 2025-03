«Дурной вкус», «Доктор философии» и «Батя 2. Дед»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдут концерты ВИА «Ариэль», групп «Операция Пластилин», «Дурной вкус» и «Бригадный подряд», а также выступления Владимира Кузьмина, Сати Казановой, Алексея Чумакова и Татьяны Булановой. В театрах представят спектакли «Анна Каренина», «Светлые души», «Доктор философии» и проведут литературные чтения повести «Метель» Александра Пушкина. На выставках покажут пейзажи и натюрморты, написанные маслом, а в кинотеатрах — фильмы «Батя 2. Дед» и «Белоснежка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт группы «Операция Пластилин»

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Концерт группы «Операция Пластилин»

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Концерты

В Центре международной торговли 29 марта состоится концерт ВИА «Ариэль». Зрители смогут услышать вживую такие известные песни коллектива, как «Заповедные места», «В краю магнолий», «Порушка-Параня», «Пчелочка», «Баба Яга» и многие другие. Стоимость билета — от 1,4 тыс. до 3,3 тыс. руб. 12+.

В клубе Ozz 29 марта пройдет концерт группы «Операция Пластилин». Коллектив презентует свой новый альбом «Мантра, побеждающая смерть» и исполнит популярные песни. Стоимость билета — от 2,2 тыс. до 3,5 тыс. руб. 16+.

Во Дворце культуры железнодорожников 30 марта выступит группа Radio Queen со своим трибьют-шоу «Богемская рапсодия». Гости концерта услышат рок-хиты группы Queen: The show must go on, We will rock you, I want to break free, Bohemian rhapsody и другие. Стоимость билета — от 3,3 тыс. до 4,2 тыс. руб. 6+.

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 31 марта выступит музыкант Владимир Кузьмин. Артист известен благодаря работе в группах «Карнавал» и «Динамик», а также сотрудничеству с Аллой Пугачевой. На концерте Владимир Кузьмин исполнит такие известные песни, как «Эй, красотка», «Небеса», «Душа», «Пять минут от твоего дома», «Сказка в моей жизни». Стоимость билета — от 2,9 тыс. до 6 тыс. руб. 12+.

В Центре международной торговли 1 апреля состоится концерт Сати Казановой с ее проектом Sati Ethnica. Она презентует новый альбом Lineage, наполненный этническими мотивами. Стоимость билета – от 2 тыс. до 5,5 тыс. руб. 12+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В «МТС Live Холле» 1 апреля состоится концерт Алексея Чумакова. Артист представит новую музыкальную программу «Акустика» с хитами «Счастье», «Тут и там», «Девочка, девушка, женщина», «Необыкновенная», «Небо в твоих глазах» и новыми песнями. Стоимость билета — от 2,4 тыс. до 8 тыс. руб. 6+.

В клубе Ozz 2 апреля пройдет концерт пост-панк-группы «Дурной вкус». Коллектив отправляется в тур в обновленном составе, чтобы презентовать новый альбом «Встретимся во сне». Стоимость билета — от 1,6 тыс. до 2,5 тыс. руб. 16+.

В клубе Ozz 4 апреля выступит панк-группа «Бригадный подряд». В 2025 году коллектив отмечает 40-летие концертной деятельности, в связи с чем отправляется в тур «ХL». Стоимость билета — от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. 18+.

В Центре международной торговли 4 апреля пройдет выступление певицы Татьяны Булановой. Артистка приезжает в Челябинск в рамках юбилейного тура. На концерте прозвучат многим известные песни «Ясный мой свет», «Мой ненаглядный», «Не плачь» и многие другие. Стоимость билета — от 2 тыс. до 5,1 тыс. руб. 12+.

Спектакли

В «mini театре» 29 и 30 марта покажут премьеру спектакля «Анна Каренина» на основе одноименного романа Льва Толстого. Стоимость билета — от 800 до 900 руб. 16+.

В концертном зале имени Сергея Прокофьева 31 марта пройдут литературные чтения повести «Метель» Александра Пушкина. На сцену выйдет народный артист РФ Сергей Маковецкий. Во время чтений оркестр сыграет симфонию «Зимние грезы» Петра Чайковского и музыкальные иллюстрации к повести Георгия Свиридова. Стоимость билета — от 3 тыс. до 6,6 тыс. руб. 6+.

В Новом художественном театре 3 апреля покажут спектакль «Светлые души». Он поставлен по одноименному произведению Василия Шукшина, который рассказывает об одном дне из трудовой жизни семейной пары в селе. Стоимость билета — 500-700 руб. 16+.

Театр «Манекен» на сцене Дворца культуры ЧМК 4 апреля представит спектакль «Доктор философии» по произведению Бранислава Нушича. Отец семейства Живота Цвийович мечтал, чтобы его сын стал доктором философии. Но вместо своего сына-бездельника Милорада, он отправляет под его именем на учебу за границей бедного родственника Велимира. Тот возвращается не только с дипломом, но и с новой семьей, что добавляет проблем Животе и рушит его планы по дальнейшей судьбе Милорада. Стоимость билета —400-1 тыс. руб. 16+.

Выставки

В Челябинском центре искусств 2 апреля откроется выставка «Живопись — это радость» художницы Екатерины Крюковой. На ней будут представлены пейзажи и натюрморты, выполненные в технике масляной живописи. Выставка будет работать до 27 апреля. Вход свободный.

Кино

В челябинских кинотеатрах 3 апреля выйдет в прокат фильм «Батя 2. Дед». Во время развода главный герой Макс вспоминает, как его родители в схожий период жизни отправили его к деду-фронтовику на лето. В деревне он получает важные жизненные уроки и встречает свою первую любовь. Действие фильма разворачивается в трех эпохах: в нашем времени, в девяностых и в сороковых годах. Главные роли сыграли Владимир Вдовиченков, Андрей Андреев и Евгений Цыганов. 12+.

В кинотеатрах Челябинска также появился фильм-мюзикл «Белоснежка». На экране зрители увидят известную историю о принцессе Белоснежке, семи гномах и мачехе-колдунье. Главные роли сыграли Рэйчел Зеглер, Галь Гадот, Эндрю Бернап и другие. 6+.

Ольга Воробьева