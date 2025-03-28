Мэрии Белебея предписано отменить итоги конкурса на благоустройство бульвара

УФАС по Башкирии признало обоснованной жалобу ООО «Рефстройпроект» на конкурс администрации Белебея по отбору подрядчика благоустройства бульвара имени Амирова. Проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Цена контракта составляла 158,9 млн руб., из них 96,6 млн руб. выделял федеральный бюджет, 60,7 млн руб. — бюджет республики и 1,59 млн руб. — бюджет города. Работы необходимо было завершить до ноября 2025 года.

Управление выдало мэрии Белебея предписание отменить итоги конкурса и внести изменения в конкурсную документацию. Будет возбуждено административное дело.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе рассмотрения жалобы было установлено, что по оценке квалификации участников заказчик необоснованно установил предельные значения. Так, участник конкурса должен был исполнить в общей сложности 20 договоров на сумму 480 млн руб. «Установленные предельные значения детализирующих показателей не позволяют выявить лучшее условие исполнения контракта и объективно сопоставить предложения участников»,— отмечает УФАС.

При этом представленная в заявке победителя — ООО «Строительная компания " Содействие"» — квалификация максимально соответствовала установленным предельным значениям, что создавало для фирмы преимущество перед конкурентами.

ООО «Рефстройпроект», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Уфе в апреле 2014 года. Владельцем является Гузель Даутова. В 2024 году выручка составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 10,1 млн руб.

ООО «Строительная компания " Содействие"» зарегистрировано также в Уфе в марте 2014 года. Владельцы — Наталья Чвырева, Радик Галимов и Венер Калимуллин. В 2023 году при выручке 248,6 млн руб. чистая прибыль равнялась 25,5 млн руб.

Майя Иванова