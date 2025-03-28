Более 200 студентов донских колледжей прошли курсы финансовой грамотности

В Ростовской области более 200 студентов колледжей смогли повысить свою финансовую грамотность с помощью онлайн-курсов, которые направлены на подготовку школьников и студентов к самостоятельной жизни ответственному распоряжению деньгами и планированию бюджета, а также защите сбережений от мошенников, сообщает пресс-служба Сбера.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ПАО Сбербанк Фото: предоставлено ПАО Сбербанк

Так, каждый модуль включал в себя уроки продолжительностью от 10 до 40 минут и заканчивался тестированием, а образовательный контент был представлен в форме инструкций, чек-листов, лонгридов, видеороликов и мультфильмов.

«Современные дети активно пользуются онлайн-платежами, мобильными приложениями и банковскими картами. Для них крайне важно уметь распознавать мошеннические схемы, защищать свои личные данные, а также избегать рисков, связанных с необдуманными финансовыми решениями», отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

Снежана Стодольская