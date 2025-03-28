В Челябинске экс-начальник отдела ГУ МВД осужден на 10 лет за взятки

Челябинский областной суд признал бывшего руководителя отдела оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по региону Артема Шумкова виновным в получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 3 млн руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд и следствие установили, что должностное лицо получило взятки за покровительство и содействие потенциальным кандидатам в продвижении по карьерной лестнице.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Артема Шумкова задержали сотрудники УФСБ России и отдела оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области в мае 2023 года. Тогда его заключили под стражу и уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.