В школах Ростовской области уже осенью могут ввести оценку за поведение

С 2025 года в школах Ростовской области планируется ввести новую систему оценки результатов, которая коснется не только качества полученных знаний, но и поведения учеников. Инициативу поддержали донские педагоги, сообщил «Ъ-Ростов» председатель регионального профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В советское время школьные дневники, помимо граф для итоговых оценок по предметам, имели строки "Прилежание" и "Поведение". С временем оценку за желание учиться, чистоту заполнения тетрадей и сохранение школьных учебников упразднили. А вот за плохое поведение могли и на второй год оставить, и в особых случаях исключить из школы. Эти оценки имели вес. Но потом их отменили. Наверняка, на то были веские причины. И одна из них – субъективность»,— поясняет Владимир Гайворонский.

Современная школа вернулась к обсуждению вопроса о целесообразности введения оценок за поведение. Профориентационная работа, вовлеченность в классные часы и уроки «Разговоры о важном», юнармейское и КВН-овское движения — индикаторов для слагаемых той самой оценки за поведение ученика предостаточно.

Владимир Гайворонский подчеркнул, что оценочные баллы за поведение ученика смогут помочь и социальным службам, органам полиции выявлять неблагополучные семьи, ведь модель поведения ребенка — это отражение взаимоотношений внутри семьи или показатель отсутствия вовлеченности родителей в воспитание школьника.

«В министерстве просвещения уже работают над вопросом критериев оценки за поведение. Мы, профсоюзы активно участвуем в обсуждении. Сейчас важно проработать все механизмы, чтобы в законодательном документе были учтены все особенности процедуры выставления такой оценки, а правила поведения четко прописаны в главном школьном документе — уставе»,— заключает спикер.

К слову, подобная система уже применялась в нашей стране. В 1943 году были введены «Правила для учащихся», где оценка «5» означала безупречное поведение, «3» — серьезные нарушения, а «2» могла привести к исключению из школы. Этот опыт может стать основой для новых правил.

Валентина Любашенко