«Готовимся к сезону и надеемся на лучшее»

Объем продаж турпакетов в детские лагеря Краснодарского края снизился в среднем на 40-45%. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на главу комиссии Российского союза туриндустрии по детскому отдыху и активному туризму, генерального директора компании «Диал-тур» Татьяну Иванову. Ситуацию в сфере детского туризма «Ъ-Кубань» прокомментировал председатель Ассоциации детских здравниц и лагерей Краснодарского края Артем Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Гаврилов

Фото: предоставлено автором Артем Гаврилов

Фото: предоставлено автором

«Инфоповод звучит как сокращение спроса на детский отдых в Краснодарском крае, однако это не совсем верно. Если говорить про Анапу и Темрюкский район, где находятся 26 и два детских лагеря соответственно, то, конечно, сейчас там продажи на паузе до объявления официальной позиции надзорных органов. И сокращение общего объема бронирования связано именно с этим.

Именно Анапа является лидером по развитию детского отдыха, появлению новых объектов и увеличению численности номерного фонда. К сожалению, сезон 2025 года станет еще одним периодом преодоления трудностей. На этот раз не для всей отрасли, как во времена пандемии, а для объектов, расположенных в зоне чрезвычайной ситуации. На них приходилась почти треть от общего объема турпотока в детские лагеря Краснодарского края — до 85 тыс. человек.

И все же я бы говорил скорее о перераспределении турпотоков. В Краснодарском крае порядка 90 детских лагерей. В других районах, например, Туапсинском, сейчас наблюдается повышенный спрос.

Если говорить о трендах в сфере детского отдыха, то это, конечно, рост количества разнообразных программ, которые открывают для детей новые возможности и перспективы, а также обновление инфраструктуры. В нашей сфере одно неразрывно связанно с другим. К примеру, образовательные программы требуют специализированных классов для занятий, а спортивные программы — новых спортивных объектов. Времена, когда для организации досуга было достаточно только двух вожатых и подручных средств, уходят в прошлое. Материальное оснащение программ становится все более основательным.

Если говорить о вызовах, то главный — это создание условий для стабильного развития отрасли. Причем на уровне Краснодарского края в этом вопросе много позитивных подвижек. Формируются налоговые льготы для отрасли, снижаются арендные ставки на землю и т. д. А вот на уровне федерации, к сожалению, предстоит еще много работы. Мы надеемся, что пример Краснодарского края будет полезен в формировании программы развития отрасли в масштабах всей страны.

Очень надеемся, что уполномоченные органы обозначат позицию по курортному сезону в Анапе и Темрюке как можно скорее, и, конечно, рассчитываем на позитивное решение. Поскольку чем дольше сохраняется неизвестность для объектов детского отдыха и для родителей, тем сложнее будет реализовать путевки.

Однако давайте не забывать, что наша сфера всегда ставила вопросы безопасности на первое место, и ни один лагерь не может открыться без положительного заключения экспертов и Роспотребнадзора, для нас это обычная практика. Потому готовимся к сезону и надеемся на лучшее».