Угнавшего и разбившего Maybach жителя Прикамья отправили в колонию строгого режима

Жителя Пермского края, угнавшего в Москве Maybach и разбившего его в ДТП, приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы.

32-летний житель Пермского края угнал автомобиль Maybach с подземного паркинга в центре Москвы 2 декабря 2024 года. Не имея водительского удостоверения и отвлекаясь на телефон, он попал в дорожно-транспортное происшествие. После этого злоумышленник скрылся, оставив разбитую машину. Спустя непродолжительное время угонщика задержали. Им оказался 32-летний ранее судимый житель Пермского края Андрей Вогуляков.

Стоимость ремонта разбитого Maybach превысила 11,9 млн руб.

Угонщику было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 166 УК РФ (угон, причинивший особо крупный материальный ущерб), суд отправил его на время следствия в СИЗО.