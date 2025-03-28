В Оренбуржье из-за подтопления остаются закрытыми 12 мостов и 3 участка дорог

На 16:00 (MSK+2) 28 марта, остаются закрытыми 12 низководных мостов и 3 участка дорог с переливами через проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что в первой половине дня был открыт мост через Таналык, расположенный на 37 км автодороги Ириклинский — Мирный в Гайском округе. С 16:00 отменили запрет на движение по мосту через р. Жуса (Джуса) на 1 км дороги Добровольское — Чиликта в Новоорском районе.

До конца дня откроют еще два моста: через р. Урал на 25 км автодороги Кувандык — Новоуральск в Кувандыкском округе и через р. Самара на 18 км автодороги Новая Тепловка — Каменная Сарма в Бузулукском районе.

Руфия Кутляева