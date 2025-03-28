Макет державного орла башни корпуса Ижевского оружейного завода ушел в работу

Утвержден окончательный и уточненный макет державного орла для шпиля башни главного корпуса Ижевского оружейного завода в соответствии с данными архивного фонда предприятия, сообщил историк-краевед Евгений Шумилов во «ВКонтакте». Его приняли 28 марта от члена Союза художников РФ Александра Чувашева. Макет запустили в работу на Ижевском заводе технологической оснастки (ИЗТО).

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Напомним, триумфальную колонну на башне главного корпуса оружейного завода в Ижевске восстановили спустя 6 лет после пожара. Водружение ранее утраченного шпиля на одном из символов города состоялось в рамках начавшихся противоаварийных работ в здании. Колонну изготовили на основании исторических чертежей архитектора Семена Дудина.

Евгений Шумилов отметил, что ему удалось за счет выступлений в профессиональных сообществах убедить власти в необходимости установить на колонне фигуру орла, как это было в дореволюционное время. В советские годы и до обрушения шпиля на нем был флаг. «Хитроумная конструкция на шаре-державе колонны приспособлена только для орла»,— добавил историк.

Подробнее об этом читайте в материале «Триумфальная колонна снова над городом».